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Муниципал

13:46

Оппозиционного депутата МО "Нарвский округ" могут лишить мандата

фото ЗакС политика Оппозиционного депутата МО "Нарвский округ" могут лишить мандата

Муниципальный совет МО "Нарвский округ" 25 ноября рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий представительницы партии "Яблоко" Анны Каруличевой. К ней возникли претензии из-за декларации о доходах, сообщила ЗАКС.Ру мундеп.

В июле комитет территориального развития уведомил Каруличеву о проверке представленных сведений о доходах на предмет достоверности. В конце октября комитет подготовил итоговый доклад. Каруличева рассказала, что запросила его, но пока так и не получила документ. Депутат не знает, к каким именно сведениям возникли претензии.

Согласно письму от губернатора Александра Беглова, поступившего в МО "Нарвский округ" в середине ноября, ошибки в декларации существенные и тянут на досрочное прекращение полномочий мундепа. Глава города призвал лишить "яблочницу" депутатского мандата в тридцатидневный срок. Депутат отрицает обвинения и утверждает, что представленные ей сведения соответствуют действительности.

Каруличева избралась в муниципальный совет при поддержке "Умного голосования". С самого начала она встала в жесткую оппозицию "Единой России", у которой в МО "Нарвский округ" большинство. В производстве Кировского районного суда находится несколько исков Каруличевой к руководству муниципалитета. Она обжалует неоднократное неуведомление о проведении заседаний. Ранее глава "Нарвского округа" Александр Каптурович утверждал, что эта информация не соответствует действительности. Кроме того, единороссы сами подали в суд на "яблочницу" из-за комментария о депутатах под видео "ВКонтакте", который сочли оскорбительным. 

Напомним, ранее из-за претензий к декларации о доходах депутатского мандата лишили самовыдвиженца из местного совета Красного села Николая Колошинского. Он заявил, что якобы произошел подлог представленных им сведений о доходах.


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