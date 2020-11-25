Макаров о Кутепове: Круглосуточно выслушивает предложения и стремится их реализовать

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров вручил почетную грамоту ЗакСа члену Совета Федерации Андрею Кутепову, который 25 ноября выступил с докладом в городском парламенте.

Позже председатель ЗакСа похвалил сенатора, отвечая на вопросы журналистов. Макаров охарактеризовал Кутепов как трудоголика.

- Он круглосуточно выслушивает предложения и обязательно стремится их реализовать. Он прошёл школу великого, выдающегося хозяйственника, великого, выдающегося политического деятеля Валентины Ивановны Матвиенко, - отметил Макаров.

Спикер также заявил, что Кутепов – лучший представитель ЗакСа в Совфеде на его памяти.

Сергей Еремеев

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