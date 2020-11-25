ЗакС окончательно утвердил территориальный фонд ОМС Петербурга на 2021 год

Петербургский парламент на заседании 25 ноября принял в третьем чтении законопроект о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

В окончательную версию документа были внесены только юридико-технические и редакционные правки.

Расходная и доходная части бюджета составили 120,9 млрд рублей.

Напомним, перед первым чтением эта сумма была больше на 1,1 млрд. Однако объем бюджета сократили из-за того, что был уменьшен размер субвенций Петербургу из федерального центра.

Сергей Еремеев