У Гостиного двора активисты встали в живую цепь против домашнего насилия

В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин петербургские активистки встали в одиночные пикеты у здания Гостиного двора. Один из плакатов апеллировал к статистике, согласно которой россиянки в три раза чаще подвергаются насилию в семье, чем со стороны незнакомых злоумышленников. Второй плакат адресовался трем сестрам Хачатурян, преследуемым за убийство отца, который годами над ними издевался.

Первое время протестное выступление прошло мирно и без эксцессов: полицейские по традиции переписали у пикетчиц паспортные данные и этим ограничились. Однако впоследствии участниц и участников акции стало больше, и они выстроились в живую цепь, держась за длинную белую ленту. Полиция тут же попросила демонстрантов разойтись.

Аналогичная феминистская акция, проходившая одновременно в Москве, обернулась для трех ее участников задержаниями. Предлогом для этого стал ее несанкционированный статус.

Фото: скриншот с видео «Северо-Запад. МБХ медиа»