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11:27

Цивилев просит УФАС оценить рекламу фирмы, оказывающей ритуальные услуги

фото ЗакС политика Цивилев просит УФАС оценить рекламу фирмы, оказывающей ритуальные услуги

Единоросс из петербургского парламента Алексей Цивилев получил жалобы жителей Приморского района, столкнувшихся с рекламой ритуальных услуг, которую раскладывают по почтовым ящикам. На фоне приобретающей все большие масштабы эпидемии это стало для них дополнительным невротизирующим фактором. Однако Цивилева насторожили, помимо этого, особенности самопрезентации фирмы, предлагающей услуги по захоронению.

"Эта компания, как и многочисленные другие, пытается предстать государственной, используя в своем названии определение "городская". И мы теперь можем подумать, что это сам город решил так "позаботиться" о петербуржцах в непростое время", - рассказал депутат.

По его мнению, со стороны частных предпринимателей имеет место намеренное введение граждан в заблуждение. В связи с этим законотворец обратился в городское УФАС с тем, чтобы специалисты оценили законность рекламы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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