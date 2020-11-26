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Муниципал

11:56

Партия Социальной защиты предложила Войтановскому идти от нее в ЗакС

фото ЗакС политика Партия Социальной защиты предложила Войтановскому идти от нее в ЗакС

Главе муниципального образования "Лиговка-Ямская" Вадиму Войтановскому, которого накануне решили выгнать из "Единой России", пообещала поддержку Партия Социальной защиты (ПСЗ), сообщили ЗАКС.Ру ее члены.

ПСЗ направила муниципалу официальное предложение идти от нее на выборы в Законодательное собрание Петербурга по второму одномандатному округу (Центральный район). Ситуация с исключением Войтановского из ЕдРа при этом была охарактеризована как "вопиющая".

"Мы считаем Вас порядочным, честным человеком и одним из лучших Глав муниципальных образований Санкт-Петербурга, который заботится об интересах своих жителей", - говорится в обращении.

Войтановский может и не вступать в партию, выдвигаясь от нее в городской парламент, уточнили в ПСЗ.

Отметим, что наиболее заметный член петербургского отделения ПСЗ - руководитель аппарата муниципального совета МО "Лиговка-Ямская" и соратник Войтановского Виктор Перов. 

Напомним, решение об исключении главы "Лиговки-Ямской" из "Единой России" принял политический совет партии в Центральном районе. Войтановского обвинили в нанесении политического ущерба ЕдРу и конфликте с другими муниципальными депутатами-единороссами. 

Ожидается, что выборы в седьмой созыв Заксобрания Петербурга состоятся 19 сентября 2021 года.

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