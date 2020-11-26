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12:56

Власти Коми отменили новогоднюю ёлку для одарённых детей

фото ЗакС политика Власти Коми отменили новогоднюю ёлку для одарённых детей

Власти Коми приняли решение отменить ежегодную новогоднюю ёлку главы республики, традиционно проводимую в Сыктывкаре для одарённых детей, извещает пресс-служба правительства региона. Соответствующее решение принял республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

На ёлке обычно собираются от 300 до 500 победителей соревнований, олимпиад и конкурсов.

В этом году праздник не состоится из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе, вызванной распространением COVID-19.

"При этом одарённые дети не останутся без внимания, по поручению главы республики Владимира Уйба их обязательно поздравят на местах и вручат подарки", - уточнили в правительстве Коми.

По состоянию на 26 ноября в республике зафиксировано свыше 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, излечились при этом более 15 тысяч местных жителей, погибли 337.

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