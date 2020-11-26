18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:57

"Это золотой фонд": Макаров поздравил многодетные семьи с Днем матери

фото ЗакС политика "Это золотой фонд": Макаров поздравил многодетные семьи с Днем матери

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров обратился с благодарностями и добрыми пожеланиями к петербургским матерям по случаю наступающего и отмечаемого по всей стране Дня матери. Он отметил, что для каждого этот день связан с самым близким на свете человеком, и вручил подарки многодетным семьям, живущим в Петроградском и Приморском районах.

"Наша сердечная забота о мамах должна проявляться не только в преддверии праздника, но ежедневно и ежечасно. В Петербурге живет более 43 тысяч многодетных матерей. Это золотой фонд нашего города, и они никогда не должны оставаться наедине со своими проблемами", - цитирует единоросса пресс-служба парламента.

Власть на любом ее "этаже", уверен депутат, должна заботиться о достойном уровне жизни многодетных семей. В 2020 году пандемия усложнила жизнь всем гражданам, отметил он, но именно такие семьи получают волонтерскую помощь в приоритетном порядке.

8M5A8412.jpg (302 KB)фото: пресс-служба Законодательного собрания


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:59 После вмешательства Ковалева исторические дома отремонтируют за счет фонда капремонта

11:27 Цивилев просит УФАС оценить рекламу фирмы, оказывающей ритуальные услуги

25 ноября, 22:18 ЗакС и поклоны силовикам

25 ноября, 15:59 Макаров вспомнил о протестах в США, войне на Балканах и развале СССР, заступаясь за силовиков

25 ноября, 13:58 Вишневский и Резник выступили в поддержку мундепов, которых Беглов попросил лишить мандатов

25 ноября, 13:11 В Петербурге окончательно приняли закон о запрете продажи веселящего газа подросткам

25 ноября, 13:10 ЗакС окончательно утвердил территориальный фонд ОМС Петербурга на 2021 год

25 ноября, 12:33 Макаров о Кутепове: Круглосуточно выслушивает предложения и стремится их реализовать

25 ноября, 12:06 Сенатор Кутепов высказался о планах РПЦ получить Музей городской скульптуры

25 ноября, 11:30 Правила работы кальянных планируют ввести в Петербург


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:15 Беглов внёс в ЗакС законопроект о приватизации ГУП "ТЭК СПб"

16:59 Обрушение крыши на "Красном треугольнике" привело к прокурорской проверке

16:55 Координатор штаба Навального в Белгороде стал фигурантом дела о клевете из-за ролика про главу УФСИН

16:27 Предприятие в Понтонном обязали снизить выброс вредных веществ

16:22 Госдума отклонила законопроект ЛДПР о выходном 31 декабря

16:22 Администрацию Фрунзенского района обвинили в нарушениях на 306 млн рублей

15:57 "Это золотой фонд": Макаров поздравил многодетные семьи с Днем матери

15:31 Главой Горизбиркома выбрали Чечину

15:28 Из-за подтопления сквера в Пушкинском районе жители ждут бесплатного катка

14:53 В ряде районов Ленобласти отменят новогодние гуляния

14:28 Володин сообщил о 21 госпитализированном с COVID-19 депутате Госдумы

13:56 "Мемориал" вновь оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента на книгах о ГУЛАГе

13:52 У входа в Мариинский дворец активист "похоронил" малый бизнес

13:30 Forbes: Каждый десятый пользователь рунета боится преследований из-за шуток о политике

13:27 Жириновский потребовал перевода Фургала из СИЗО в больницу

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru