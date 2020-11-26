Суд не нашел оснований для выхода Котова по УДО

Суд во Владимирской области решил не выпускать условно-досрочно известного политического активиста Константина Котова из колонии, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт. На слушании представитель администрации колонии сказал, что осужденный "еще не исправился". Защита добивалась выхода активиста на свободу 7 декабря, что на девять дней раньше, чем день окончания его полного срока.

Котов известен как второй в России человек, сидящий по так называемой "дадинской статье" (212.1 УК). В основе уголовного преследования по ней лежат накопившиеся три и более "административки" из-за нарушений в ходе публичных мероприятий. Котова задержали летом 2019 года, в канун массовых задержаний и арестов по резонансному "московскому делу".

В начале года на его дело обратил внимание президент Владимир Путин, однако скорейшему освобождению Котова его интерес не помог. Известные правозащитники склонны считать "дадинскую статью" антиконституционной.