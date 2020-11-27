Эсеры хотят обязать Смольный софинансировать программу капремонта - до 40% из бюджета

Представители фракции "Справедливая Россия" в петербургском парламенте Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров внесли на изучение Заксобрания проект закона, согласно которому устанавливается обязательное софинансирование из бюджета города Фонда капитального ремонта - в размере не менее 40%. В бюджете на грядущий год на эти цели город отвёл лишь 7,2%. Эсеры уверены: для петербуржцев обязательно повысится ежемесячный взнос за капремонт, а дома так и будут стоять без необходимого "обновления".

В частности, парламентарии предлагают внести в закон о капремонте следующую коррективу: "Общий объем субсидий в очередном финансовом году, предоставляемых региональному оператору, составляет не менее 40 процентов от объема полученных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, поступивших региональному оператору за предшествующий год".

Справедливороссы указали, что с 2014 по 2016 год город финансировал свыше 50% Фонда, уже в 2017 году размер дотаций составлял 50 на 50. В нынешнем году после бюджетных корректировок взнос из городской казны составил лишь 3,6%, в 2021-м он незначительно увеличится - до 7,2%. Эсеры полагают, что из-за подобного неравенства существенно сократятся проводимые в домах ремонты. Кроме того, начиная с января 2021 года с петербуржцев будут взимать по 3 рубля за квадратный метр.

"Считаю, что перекладывать всю ответственность за капремонт на горожан и повышать взносы недопустимо. Поэтому нужно вернуть софинансирование Фонда из бюджета на прежний уровень", - констатирует Надежда Тихонова.

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