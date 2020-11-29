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15:45

Депутат Романов по случаю Дня матери объехал многодетные семьи Купчина

фото ЗакС политика Депутат Романов по случаю Дня матери объехал многодетные семьи Купчина

Петербургский депутат из Государственной думы Михаил Романов посвятил повсеместно отмечаемый День матери семьям, живущим во Фрунзенском и Колпинском районах, в том числе, многодетным, и посетил вместе с волонтерами несколько квартир. По заявкам Романов с помощниками закупили все, о чем их попросили жители, и при этом заметил, что зачастую для них материальная поддержка - не главное, сообщает пресс-служба "Единой России". Виной тому - вынужденная самоизоляция из-за "разгулявшегося" коронавируса.

Это в буквальном смысле – вопрос жизни. Мы должны поддерживать наших жителей в это время. И дело не только в продуктах. Важно, чтобы люди не чувствовали себя брошенными в тяжелый момент, чтобы у них была уверенность в том, что они всегда могут обратиться за помощью и получить ее. Весенняя вспышка коронавируса заставила нас всех понять, как тяжела самоизоляция", - приводятся слова Романова.

Всем женщинам, с которыми в ходе праздника удалось пообщаться депутату, от него достались цветы, а всем детям - книги и игрушки.

На неделе золотым фондом города назвал многодетные семьи спикер ЗакСа и однопартиец Романова Вячеслав Макаров.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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