Депутат Романов по случаю Дня матери объехал многодетные семьи Купчина

Петербургский депутат из Государственной думы Михаил Романов посвятил повсеместно отмечаемый День матери семьям, живущим во Фрунзенском и Колпинском районах, в том числе, многодетным, и посетил вместе с волонтерами несколько квартир. По заявкам Романов с помощниками закупили все, о чем их попросили жители, и при этом заметил, что зачастую для них материальная поддержка - не главное, сообщает пресс-служба "Единой России". Виной тому - вынужденная самоизоляция из-за "разгулявшегося" коронавируса.

Это в буквальном смысле – вопрос жизни. Мы должны поддерживать наших жителей в это время. И дело не только в продуктах. Важно, чтобы люди не чувствовали себя брошенными в тяжелый момент, чтобы у них была уверенность в том, что они всегда могут обратиться за помощью и получить ее. Весенняя вспышка коронавируса заставила нас всех понять, как тяжела самоизоляция", - приводятся слова Романова.

Всем женщинам, с которыми в ходе праздника удалось пообщаться депутату, от него достались цветы, а всем детям - книги и игрушки.

На неделе золотым фондом города назвал многодетные семьи спикер ЗакСа и однопартиец Романова Вячеслав Макаров.

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