МО №72 рассмотрит вопрос о выходе из Совета муниципальных образований

Глава МО "№72" Павел Швец решил вынести на заседание совета вопрос о выходе из Совета муниципальных образований, сообщил он на странице округа в социальной сети "ВКонтакте". Вопрос планируется обсудить 1 декабря.

Как указал Швец, причина - лишение оппозиционных муниципальных депутатов полномочий из-за якобы совершенных ими ошибок в декларациях о доходах и имуществе. Глава муниципалитета отметил, что подробно на заседаниях советов ситуации не рассматривались, а местных жителей и журналистов не пускали на рассмотрение вопросов. Таким образом в Петербурге расправляются с политическими оппонентами, считает Швец:

"Фактически, в городе начата кампания по пересмотру результатов муниципальных выборов. Идет расправа над политическими оппонентами".

Руководитель МО №72 напомнил, что обращался к главе Совета МО Всеволоду Беликову с просьбой созвать совет для обсуждение лишения оппозиционных мундепов полномочий. Реакции на это не последовало, отметил Швец.

В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что вопросы к Совету МО были и до этого. В частности, из-за реформы по изменению источников доходов муниципалов, уточнил Швец. По его словам, ни в том, ни в другом вопросе Совет МО не стал отстаивать интересы муниципальных образований.

- Не может такой орган, наделенный такими полномочиями, так себя вести. Это неправильно. А просто так там членствовать и платить деньги... А за что, если он интересы твои не представляет? - заявил Швец.

Вопрос о выходе из Совета муниципальных образований подняли и в МО "Ульянка". Там его предложили рассмотреть 22 декабря.

Напомним, ранее совет МО "Нарвский округ" лишил полномочий муниципального депутата представительницу "Яблока" Анну Каруличеву. В ее декларации якобы нашли недопустимые нарушения - какие именно, не знает сама экс-депутат. 30 ноября мандата лишили другую "яблочницу" - Веру Морозову из МО "Малая Охта". Она пояснила, что якобы совершенные ей ошибки в отчете таковыми не являются. В МО "Финляндский округ" вопрос о снятии полномочия мундепа-самовыдвиженца Светланы Уткиной планируеют рассмотреть 1 декабря. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру.

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