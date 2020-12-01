Преследуемому за оправдание терроризма активисту Меркулову смягчили меру пресечения

Петербуржца Александра Меркулова, которому инкриминируют оправдание терроризма из-за постов "ВКонтакте", Городской суд перевел из следственного изолятора под домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов. Таким образом было изменено решение суда районного уровня. Новая мера пресечения действует до 6 декабря.

Отметим, что нынешней осенью Меркулова направляли в психиатрическую клинику для прохождения медицинской экспертизы на вменяемость. Под стражей его держат начиная с июля. Характерно, что суд уже указывал СК на затягивание расследования дела.

По версии следствия, в своих текстах в социальной сети молодой человек оправдывал действия террориста смертника Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя в здании архангельского УФСБ осенью 2018 года, что нарушает ч.2 ст. 205 УК. Максимальное наказание, грозящее фигуранту дела, составляет семь лет лишения свободы. В защиту Меркулова в центре Петербурга проходили акции.