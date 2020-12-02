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10:54

Новый законопроект о "наливайках" прошел второе чтение ЗакСа

фото ЗакС политика Новый законопроект о "наливайках" прошел второе чтение ЗакСа

Депутаты Заксобрания Петербурга 2 декабря утвердили во втором чтении обновленную версию инициативы, ограничивающей продажу спиртного в заведениях, которые действуют в жилых домах.

Согласно документам, требование иметь зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров с начала 2022 года будет предъявлено кафе, барам и ресторанам, которые действуют в "хрущевках" (постройки 1957-1970 годов) и "домах-кораблях" (панельные корпуса 1970-1980 годов постройки).

В принятой ранее версии закона норматив в 50 "квадратов" распространялся на все заведения города. По новой редакции документа, в точках, работающих не в "хрущевках" и "кораблях", можно будет продавать спиртное при площади торгового зала от 20 квадратных метров.

Ко второму чтению в документ внесли поправку, уточняющую понятие "зал обслуживания".

Напомним, смягчить закон о "наливайках" в ЗакСе решили после недовольства владельцев баров, которые попали под закрытие из-за требования о 50 квадратных метрах.

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