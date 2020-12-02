Егоров добивается возвращения субсидии школе для особенных детей

Справедливоросс из петербургского парламента Александр Егоров подал поправку ко второму чтению городского бюджета, по которой школе для детей с особенностями развития "Гран" в Приморском районе возвращается годовая субсидия. Школа лишилась денег после весенней корректировки бюджета, обусловленной борьбой с пандемией коронавируса. В партии отмечают, что образовательное учреждение добивается субсидии с середины лета, но при этом районные чиновники не замечают этих запросов. Именно такой вывод следует из письма, полученного от губернатора Александра Беглова, который, в свою очередь, сослался на администрацию Приморского района.

"Непредоставление субсидии нарушает нормы федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которому к полномочиям региона отнесено субсидирование затрат частных общеобразовательных организаций на оплату труда сотрудников и другие расходы. Уверен, дети не должны быть заложниками низкой исполнительской дисциплины администрации Приморского района", - оценил ситуацию Егоров.

В частной школе "Гран" участся 186 детей с особенностями развития. Первоначально в 2020 году, до корректировки бюджета, учебному заведению должна была быть предоставлена помощь из бюджета в размере 11 млн рублей. В пресс-службе СР также отмечают, что в течение года субсидии вернули всем частным школам, кроме находящихся на территории Приморского района.

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