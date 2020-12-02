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11:27

Егоров добивается возвращения субсидии школе для особенных детей

фото ЗакС политика Егоров добивается возвращения субсидии школе для особенных детей

Справедливоросс из петербургского парламента Александр Егоров подал поправку ко второму чтению городского бюджета, по которой школе для детей с особенностями развития "Гран" в Приморском районе возвращается годовая субсидия. Школа лишилась денег после весенней корректировки бюджета, обусловленной борьбой с пандемией коронавируса. В партии отмечают, что образовательное учреждение добивается субсидии с середины лета, но при этом районные чиновники не замечают этих запросов. Именно такой вывод следует из письма, полученного от губернатора Александра Беглова, который, в свою очередь, сослался на администрацию Приморского района.

"Непредоставление субсидии нарушает нормы федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которому к полномочиям региона отнесено субсидирование затрат частных общеобразовательных организаций на оплату труда сотрудников и другие расходы. Уверен, дети не должны быть заложниками низкой исполнительской дисциплины администрации Приморского района", - оценил ситуацию Егоров.

В частной школе "Гран" участся 186 детей с особенностями развития. Первоначально в 2020 году, до корректировки бюджета, учебному заведению должна была быть предоставлена помощь из бюджета в размере 11 млн рублей. В пресс-службе СР также отмечают, что в течение года субсидии вернули всем частным школам, кроме находящихся на территории Приморского района.


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