ЗакС намерен изменить принцип формирования районных комиссий по землепользованию и застройке

Законодательное собрание Петербурга 2 декабря приняло в первом чтении инициативу, регламентирующую принципы формирования районных комиссий, которые наделены полномочиями по организации общественных обсуждений и публичных слушаний правил землепользования и застройке.

Инициативу внесла парламентская комиссия по городскому хозяйству. Ее председатель, член "Единой России" Сергей Никешин отметил, что предлагается в обязательном порядке включать в работу районных органов депутатов Заксобрания. По его словам, они уже зачастую участвуют в работе районных комиссий, однако в отдельных районах этого не происходит.

Согласно утвержденным нормативам, в районной комиссии должно состоять не менее 15 человек, в том числе делегированные ЗакСом, кроме того, обязательно должны быть представлены все муниципальные образования района.

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