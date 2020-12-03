Коронавирус обнаружился у мэра Великого Новгорода

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин получил положительный результат теста, сданного на коронавирус.

"Чувствую себя хорошо. С сегодняшнего дня до окончания карантина буду работать удаленно и онлайн", - написал он в социальной сети, пожелав всем здоровья.

Всего в Новгородской области с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 12441 человека, а умерло с вирусом 89 человек. В течение последнего месяца суточная заболеваемость неуклонно растет.

Накануне, 2 декабря, на самоизоляцию ушли еще как минимум два государственных деятеля. У главы Счетной палаты Алексея Кудрина тоже обнаружился коронавирус, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко вынужденно ушла на самоизоляцию, поскольку контактировала с инцицированным человеком.

Фото: Сергей Бусурин / ВКонтакте

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