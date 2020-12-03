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16:16

ЗакС установил квоты на посещение своих заседаний журналистами

фото ЗакС политика ЗакС установил квоты на посещение своих заседаний журналистами

До конца 2020 года в Законодательном собрании Петербурга будут аннулированы пропуска сотрудников средств массовой информации, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Попасть на пленарное заседание, встречу комитета или комиссии, а также любое другое мероприятие можно будет только по разовой аккредитации. При этом для журналистов будут действовать квоты на посещение мероприятий с учетом возможности размещения всех желающих в залах Мариинского дворца. Количество квот не сообщили.

В пресс-службе уточнили, что новые правила уже вступили в силу и для посещения заседания комитета по законодательству, которое состоится в пятницу, 4 декабря, потребуются разовые аккредитации.

Необходимость введения особого порядка объясняется неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сложившейся вследствие распространения COVID-19. В аппарате ЗакСа считают, что мероприятия в Мариинском дворце посещает слишком большое количество журналистов. 

Напомним, в среду, 2 декабря, телеканал "78" сообщил, что его съемочную группу не пустили на заседание городского парламента из-за отсутствия справок, подтверждающих отрицательный результат анализа на COVID-19. Редакция канала, ссылаясь на свои источники, заявила, что реальной причиной недопуска могла стать критика их журналистов в адрес аппарата ЗакСа и спикера городского парламента Вячеслава Макарова, которого в эфире обвинили в том, что он "публично игнорирует масочный режим". 

На следующий день "78" канал пожаловался, что их корреспондентов снова не пустили в Мариинский дворец, уже на заседание комиссии по социальной политике, мотивировав это тем, что от съемочной группы не поступало заявки. Канал разместил на своем сайте баннер, на котором изображен Макаров в офицерской фуражке, с подписью "Заксобрание против журналистов. Хроники беззакония". 

Телеканал "78" входит в холдинг "Национальная Медиа группа", связанной с банком "Россия" Юрия Ковальчука. Совет директоров холдинга возглавляет Алина Кабаева.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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