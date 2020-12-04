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Поправки в Конституцию

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11:44

Закон о выборах губернатора Петербурга приведут в соответствие с Конституцией

фото ЗакС политика Закон о выборах губернатора Петербурга приведут в соответствие с Конституцией

Заксобрание Петербурга рассмотрит поправку в закон о выборах высшего должностного лица региона. Инициативу 4 декабря одобрил парламентский комитет по законодательству.

В законе пропишут положение, по которому город сможет возглавить только гражданин, постоянно проживающий в России. Председатель комитета Денис Четырбок отметил, что новелла необходима в связи с новой редакцией Конституции. 

Ранее соответствующее изменение было внесено в Устав Петербурга.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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