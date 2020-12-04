Шлосберг пристыдил депутата ГД, заявившего в полицию на псковского журналиста

Поведение депутата Госдумы Александра Васильева, после заявления которого псковского журналиста Константина Калиниченко вызвали на допрос в центр "Э", удостоилось низкой этической оценки от лидера псковского "Яблока" Льва Шлосберга. По мнению последнего, у оппонента с его статусом есть масса других способов откликнуться на профессиональные журналистские тексты, задевающие его чувства.

"Я считаю, что Александр Васильев не удержался, что он вышел за рамки приемлемого для политика и это на самом деле очень важный синдром, который показывает, насколько законодательство развращает. Сначала депутаты принимают безобразные проекты законов, а потом эта чушь, ставшая законом, начинает жить по своим правилам, создавать свою реальность, и они же начинают этим пользоваться. <...> Стыдно для человека такого уровня так реагировать на публикацию", - заявил "яблочник" в интервью "Эху Петербурга".

В своей жалобе единоросс был недоволен тем, что журналист в своем последнем материале якобы оскорбляет его и его коллег по федеральному парламенту, а также выражает неуважение к власти и обществу. Васильев также усмотрел в тексте приметы экстремизма. Закон об оскорблении власти, инициированный коллегами Васильева по партии и предполагающий крупные штрафы (от 30 до 100 тысяч для граждан), приняли в 2019 году.