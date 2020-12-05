Политолога Валерия Соловья задержали в ходе встречи с соратниками в Петербурге

Основатель движения "Перемен", политолог Валерий Соловей задержан у петербургского Гостиного двора, уведомляет Telegram-канал "ЯГражданин!". Причины задержания деятеля устанавливаются: пока что известно, что его везут в 28 отдел полиции.

У стен универмага проходила встреча Соловья с соратниками. Неизвестные уже попытались сорвать собрание движения, кинув в толпу пришедших дымовую шашку.

Кроме того, члены партии писателя Захара Прилепина "За правду" разбросали на месте листовки.

Соловей создал и возглавил новую общественно-политическую силу в России - движение "Перемен" - в конце октября.