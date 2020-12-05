У Гостиного двора активисты прилепинской партии "За правду" помешали встрече сторонников "Перемен" Соловья

У стен универмага "Гостиный двор" в ходе встречи сторонников учреждённого политологом Валерием Соловьём движения "Перемен" произошла диверсия: в толпу собравшихся кинули дымовую шашку, информирует Telegram-канал "ЯГражданин!".

Предположительно, это сделал один из активистов партии "За правду" писателя и экс-бойца в ДНР Захара Прилепина.

Кроме того, на месте разбросали листовки с надписью "От подобных „ПЕРЕМЕН" попадет Россия В ПЛЕН".

Дежурившие на месте полицейские задержали одного человека.

Ответственность за провокацию взяли на себя "прилепинцы": ранее они заявили о намерении прийти на встречу Соловья со сторонниками.

Добавим также, 30 ноября Прилепин презентовал в Петербурге свою партию "За правду" и рассказал о её электоральных планах. Центральная задача - "лево-патриотическое" большинство в Госдуме. В грядущих выборах в городское Заксобрание они также намерены поучаствовать. ЗАКС.Ру рассказывал, как прошла презентация.