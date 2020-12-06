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11:05

Пугающую ковидную динамику в Псковской области объяснили техническими причинами

фото ЗакС политика Пугающую ковидную динамику в Псковской области объяснили техническими причинами

Статистический скачок, случившийся накануне с динамикой заболваемости коронавирусом в Псковской области, объяснил глава региона Михаил Ведерников. Он заверил, что новые 880 зафиксированных случаев за сутки не указывают на новые вспышки и очаги массового заражения.

"Ситуация обусловлена полной обработкой накопившихся долгов в ПЦР-лабораториях региона. Задержка техническая, всем пациентам своевременно была оказана медицинская помощь, часть из них уже выписана", - гласит его объяснение в аккаунте Instagram, принадлежащему администрации.

В день, предшествовавший 880 новым случаям, их выявили всего 198.

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