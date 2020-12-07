Суд признал законным обыск у журналистки Славиной, предшествовавший ее самоубийству

Суд в Нижнем Новгороде не нашел процедурных нарушений в факте проведения обыска у журналистки Ирины Славиной, после которого женщина покончила с собой в людном месте, сообщает издание "МБХ Медиа" со ссылкой на адвоката Александра Караваева. Обыск в октябре проходил по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, причем Славина по нему проходила всего лишь как свидетель.

"Областной суд отказал в удовлетворении жалобы, посчитал, что судебное решение, санкционировавшее обыск, было законным и обоснованным, отказал в вызове всех свидетелей, ну и на этом данная процедура закончена тем, что решение вступило в силу", - рассказал юрист.

В своем стремлении к справедливости защита Славиной намерена дойти до Европейского суда по правам человека.

Кроме того, сегодня, 7 декабря, Следственный комитет повторно отказал в возбуждении дела по статье "доведение до самоубийства".

"Индивидуально-психологические особенности личности Мурахтаевой определяются смешанными чертами характера, обуславливающими перепады настроения, эгоизм, повышенную чувствительность к критическим замечаниям в свой адрес, обидчивость, принципиальность, ориентацию на собственное мнение и оценку с тенденцией к отстаиванию своих позиций, болезненное стремление к правде, недостаточную гибкость поведения", - гласит ведомственное постановление, фрагмент которого цитирует издание.

Трагическое происшествие случилось 2 октября у здания полиции в Нижнем Новгороде. Перед самоубийством Славина попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию.