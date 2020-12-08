Очередная победа защитников Муринского парка: суд признал незаконным разрешение на его застройку

Вслед за Городским судом Петербурга Куйбышевский райсуд счёл незаконным выданное Смольным разрешение на застройку части Муринского парка, информирует объединённая пресс-служба судебных инстанций.

Кроме того, петербургский Госстройнадзор также обязали аннулировать выданное разрешение.

Судья прислушался к доводам истцов о том, что спорный участок находится в перечне ЗНОП, поэтому строительство на нём воспрещается.

"В ходе рассмотрения дела установлено, что согласно постановлению Правительства Петербурга №464 от 23.07.2019, внесены изменения в постановление №524 от 21.06.2019 в части отнесения части земельного участка к территориальной зоне ТРО-2. Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал данное постановление незаконным", - напомнили в судебной пресс-службе.

Напомним, в 2019 году Смольный решил перевести часть Муринского парка под постройку спортивного комплекса "Нова Арена". Защитники парка сразу же обратились в суд и выиграли дело в Горсуде. Однако администрация губернатора летом 2020 года подала апелляцию на это решение - и в этот раз проиграла: второй апелляционный суд 2 августа решил, что перевод части Муринского парка из зоны "рекреация" в зону "спорт" незаконен.