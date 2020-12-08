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16:22

Беглов заявил о невозможности сохранить здание школы № 136 на севере Петербурга

фото ЗакС политика Беглов заявил о невозможности сохранить здание школы № 136 на севере Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутата Заксобрания от "Единой России" Галины Назаровой, просившей его отменить решение о сносе здания школы № 136 на улице Ольги Форш.

Демонтировать здание, официально признанное аварийным, планируется в рамках проекта строительства новой школы в Калининском районе. Однако Назарова считает, что можно и отремонтировать старое, и построить новое учебное заведение, так как школ в районе не хватает.

В своем ответе Беглов, помимо отказа, сообщил, что строительство нового здания школы включено в адресную инвестиционную программу на 2021 год и плановый двухлетний период. Также глава города отметил, что подведомственное комитету по строительству ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" проводит конкурс на определение подрядной организации по возведению здания учебного заведения. 

Отметим, что, согласно данным сайта госзакупок, подрядчик уже определен. Это АО "Монолитстрой". Стоимость контракта составила 897,6 млн рублей. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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