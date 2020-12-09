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9:20

Правительство даст 3,1 млрд рублей на долгожданную реконструкцию петербургской консерватории

фото ЗакС политика Правительство даст 3,1 млрд рублей на долгожданную реконструкцию петербургской консерватории

Федеральное правительство простимулировало реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, которая не может осуществиться несколько последних лет. Как сообщила пресс-служба кабмина, на эту цель направили более 3,1 млрд рублей, которые должны поступить до конца года.

"Из-за недобросовестных подрядчиков реконструкция петербургской консерватории длится уже более шести лет. Историческое здание закрыто строительными лесами, а студенты и преподаватели теснятся в других помещениях", - говорится в сообщении о застарелой городской проблеме.

В отношении одного из подрядчиков, ООО "Меандр", в настоящее время ведутся следственные действия. СК полагает, что имело место обналичивание аванса и неисполнени контрактных обязательств. В марте нынешнего года вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал ситуацию с консерваторией "стыдом и вандализмом". В конце октября на сайте госзакупок был отменен конкурс на проведение первоочередных реставрационных работ. Начальная цена разыгрывавшегося контракта составляла 999,7 млн рублей.

Фото: Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова / Facebook

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