Макаров: "Единая Россия" никогда не закажет ни одного материала против своих противников

Партия "Единая Россия" ни разу не проплачивала материалы в СМИ против своих оппонентов и никогда этого не сделает, пообещал спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 9 декабря.

- Уверен, никогда этого не будет. Нам этого не нужно. Своей работой на территории мы докажем, - добавил председатель городского парламента.

Кроме того, Макаров считает, что подобным не занимаются и другие партии, представленные в ЗакСе.

Отвечая на вопрос ЗАКС.Ру, есть ли у него информация о лицах, сделавших информационный вброс о том, что у его дочери Анны Селегень якобы прошли обыски, Макаров заявил, что "пройдет время, и все будет известно".

- Я не знаю, как можно брать ручку, перо, мышку, клавиатуру для того, чтобы набрать этот текст? Каким нужно быть человеком? Это все вернется бумерангом. Я верю в это, убежден, - добавил спикер.

Напомним, в начале парламентского заседания 9 декабря, Макаров рассказал, что из-за поднявшегося информационного шума после публикации поста об обысках в анонимном Telegram-канале напугалась его несовершеннолетняя внучка. Спикер ЗакСа предложил авторам вброса воевать с ним лично, а не с ребенком.

Сергей Еремеев

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