Путин указал на отсутствие злоупотреблений силовиков в истории с самоубийством Славиной

На встрече главы государства Владимира Путина с президентским Советом по правам человеком, среди прочего, участники вспомнили о трагической судьбе журналистки Ирины Славиной, которая перед самоубийством подверглась обыску и попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию. В разговоре о ней Путин попытался развести личностные особенности погибшей женщины и процессуальные действия силовиков. Для начала Путин уточнил фамилию журналистки и поинтересовался, почему собеседники уделяют столько внимание сюжету.

"Что там, против нее что, возбудили уголовное дело?" - цитирует его "Интерфакс".

Получив отрицательный ответ, президент вновь выразил скепсис.

"Я тогда не понимаю, что было причиной для суицида, если она не была даже объектом дела", - рассудил он и вспомнил слова члена СПЧ Евгения Мысловского о том, что Славина была "психически неуравновешенным человеком".

Наконец, Путин захотел удостовериться у Мысловского в том, что самоубийство "не связано напрямую с какими-то злоупотреблениями со стороны органов следствия или дознания" и получил от общественника утвердительный ответ.

В начале октября Ирина Славина покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде. Накануне ранним утром в ее квартиру ворвалось более десяти силовиков и изъяли технику. Славина проходила по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией только в качестве свидетеля. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".