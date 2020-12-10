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17:59

Сторонники "Левого фронта" выступили против дистанционного обучения у стен Госдумы

фото ЗакС политика Сторонники "Левого фронта" выступили против дистанционного обучения у стен Госдумы

Представители левых партий и движений вышли к зданию Государственной думы в Москве с плакатами против дистанционного обучения и требованиями новых разовых выплат гражданам перед Новым годом, сообщает сайт "Левого фронта". Прохожим в письменном виде демонстрировались следующие слоганы: "Дистант убивает образование!", "Пустите детей в школы!", "Семьям с детьми – выплаты по 25 000 рублей к Новом году!".

Кроме того, мероприятие, собравшее порядка двух сотен человек и обошедшееся без задержаний, включило в себя диалог с депутатами от КПРФ, среди которых были замечены Владимир Кашин, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Николай Коломейцев, Леонид Калашников.

Активистов интересовало влияние дистанционного обучения на здоровье и его эффективность с педагогической точки зрения. Сомневающиеся в пользе "дистанта", они призвали голосовать депутатов против законопроектов, которые приравнивают заочное обучение к очному. Наконец, уже не в первый раз сторонники "Левого фронта" публично потребовали выплатить всем семьям с детьми единоразовые 25 тысяч рублей к Новому году, считая, что в тяжелый год пандемии выплат было недостаточно.

Фото: "Левый фронт"

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