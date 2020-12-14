18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:19

Макаров возглавил рейтинг медийности глав ЗакСов России в ноябре

фото ЗакС политика Макаров возглавил рейтинг медийности глав ЗакСов России в ноябре

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров возглавил рейтинг самых медийных глав законодательных органов регионов России за ноябрь, данные приводит "Медиалогия".

СМИ упоминали Макарова, публикуя материалы об отставке главы Горизбиркома Петербурга Виктора Миненко и назначении на его место Натальи Чечиной, которая до этого была главой Курортного района. Также сообщалось о подготовке законопроекта об ответственности за продажу закиси азота ("веселящего газа") несовершеннолетним по инициативе спикера и о том, как Макаров вручал детям игрушки и сладости, поздравляя их мам в преддверии Дня матери в Петроградском и Приморском районах.

Вторую строчку рейтинга занял спикер ЗакСа Краснодарского края Юрий Бурлачко. В СМИ он комментировал основные параметры регионального бюджета на 2021 год и законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах.  Третье место занял спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. Его имя в СМИ также упоминалось в связи с бюджетом региона на 2021 год, а также в новостях о выделении 1,7 трлн рублей на поддержку льготных категорий жителей в течение трех ближайших лет.

Четвертое место занял Константин Толкачев (Башкортостан), пятым стал Владимир Нетесов (Воронежская область). В первую десятку также попали Игорь Брынцалов (Московская область), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Александр Ведерников (Иркутская область), Магомед Даудов (Чечня) и Владимир Мякуш (Челябинская область).


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:20 Депутаты вступились за центр спорта в Павловске

16:24 Беглов ответил единороссам на запрос о листовках про депутата Четырбока

15:54 Единороссы отказались обсуждать на комиссии ЗакСа передачу РПЦ Благовещенской церкви

15:31 "В полном соответствии с законодательством": В ЗакСе не увидели проблем в отмене постоянных аккредитаций для СМИ

13:22 Вишневский потребовал остановить монтаж подвесного потолка на Витебском вокзале

13 декабря, 13:30 Молодые сторонники ЕдРа посвятили день Конституции играм за подарки от Никешина

11 декабря, 11:19 Вице-губернатор Бельский выступит в ЗакСе 16 декабря

10 декабря, 17:15 ЗакС Петербурга будет читать Elle, "Идеи вашего дома" и "Караван историй"

10 декабря, 11:38 Иткин внес инициативу об освобождении россиян от взносов на капремонт на время пандемии

9 декабря, 21:15 ЗакС и бумеранг справедливости


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:50 В ряде домов на севере Петербурга пропало электричество

20:16 The Insider и Bellingcat назвали имена людей, которые могут быть причастны к отравлению Навального

19:30 С 14 по 18 декабря в Петербурге будут разведены мосты в ночное время

19:20 Муниципал: В МО "Светлановское" лишили мандата депутата от КПРФ

18:52 Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

18:47 Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 91,4%

18:28 Суд снова отказался продлить испытательный срок Егору Жукову

18:25 Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

18:20 Депутаты вступились за центр спорта в Павловске

17:58 СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманской области

17:43 Беглов призвал чиновников "усилить работу по проведению рейдов" в новогодние праздники

17:32 Беглов объявил Петербург готовым к началу массовой вакцинации от коронавируса

17:23 В 2020 году пассажиропоток в петербургском метро сократился на треть из-за пандемии

16:55 "Интерфакс": Экс-замдиректора Росгвардии Милейко обвинили в особо крупном мошенничестве

16:24 Беглов ответил единороссам на запрос о листовках про депутата Четырбока

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru