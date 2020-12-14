Беглов призвал чиновников "усилить работу по проведению рейдов" в новогодние праздники

Петербургский глава Александр Беглов поручил профильным ведомства тщательнее проверять городские заведения общепита в период новогодних праздников, информирует пресс-служба Смольного.

"Обращаюсь ко всем главам районов и комитетов - усильте работу по проведению рейдов", - дал указание губернатор.

Кроме того, следует также внимательно следить за тем, как петербуржцы соблюдают санитарно-эпидемические предписания в общественном транспорте.

Только с начала декабря комитет по контролю за имуществом изучил деятельность 561 объекта торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг.

Напомним, на сегодняшний день бары и кафе должны закрываться в 23:00, а в новогодние праздники режим работы по решению чиновников заметно ужесточается: так, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января закрываться нужно будет уже в 19 часов, а с 30 декабря по 3 января общепиту запрещается принимать гостей.

Устанавливаемые властями правила вызвали резкую критику со стороны рестораторов. Изначально самые бунтарски настроенные из них создали "Карту сопротивления", в которой были указаны бары, намеревающиеся в новогодние праздники работать вопреки ограничениям. Позднее, впрочем, проект закрылся, так как его учредители пришли к некоему консенсусу с чиновниками.

ЗАКС.Ру рассказывал о конфликте бизнеса со Смольным.

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