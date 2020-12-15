На Малой Садовой пикетируют против ограничений на пикеты

В Петербурге, на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы активисты выражают свой протест против законопроекта, накладывающего ограничения на проведение публичных мероприятий и рассматривающегося в последние недели в Государственной думе.

Один из активистов держит в руках плакат с цитатой из книги пророка Исайи: "Горе тем, кто постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот". У участников акции полицейские по традиции переписали паспортные данные и этим ограничились.

Согласно новой инициативе единоросса Дмитрия Вяткина, очередь на одиночный пикет приравнивается к массовому мероприятию, а значит, его придется согласовывать с властью. Кроме того, журналисты должны будут иметь специальный опознавательный знак и никак не участвовать в таких мероприятиях. Другая, связанная с первой, инициатива Вяткина запрещает проводить какие-либо митинги и пикеты у зданий экстренных служб, в частности, ФСБ и МВД.

Фото: Telegram-канал "Мирное сопротивление имени Елены Григорьевой"