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11:25

Анохин призвал депутатов ЗакСа носить маски

фото ЗакС политика Анохин призвал депутатов ЗакСа носить маски

Депутат "Единой России" Андрей Анохин на заседании Заксобрания 16 декабря призвал своих коллег по парламентскому корпусу появляться на публике в масках. 

Единоросс рассказал, что жители спрашивают его: "Почему депутаты без масок? У них есть специальное лекарство?" 

- Есть принципиальные люди, которые назло не будут носить маски. Это не государственная позиция. Мы должны показывать пример петербуржцами, - заявил Анохин. 

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и его заместители Анатолий Дроздов и Сергей Соловьев с начала заседания находились в Большом зале Мариинского дворца без средств индивидуальной защиты. Сам Анохин прочитал свою речь, не снимая маски.

Сергей Еремеев


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