Анохин призвал депутатов ЗакСа носить маски

Депутат "Единой России" Андрей Анохин на заседании Заксобрания 16 декабря призвал своих коллег по парламентскому корпусу появляться на публике в масках.

Единоросс рассказал, что жители спрашивают его: "Почему депутаты без масок? У них есть специальное лекарство?"

- Есть принципиальные люди, которые назло не будут носить маски. Это не государственная позиция. Мы должны показывать пример петербуржцами, - заявил Анохин.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и его заместители Анатолий Дроздов и Сергей Соловьев с начала заседания находились в Большом зале Мариинского дворца без средств индивидуальной защиты. Сам Анохин прочитал свою речь, не снимая маски.

Сергей Еремеев

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