Бельский посоветовал депутатам ЗакСа жаловаться в прокуратуру на Telegram-каналы

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский на заседании ЗакСа 16 декабря заявил, что в курсе информационных вбросов о депутатах в Telegram-каналах. Он осудил подобные "фейки" и предположил, что с приближением парламентской кампании 2021 года "чёрного пиара" будет только больше, поскольку выборы в Госдуму относятся к федеральной повестке.

- Призываю обращаться в прокуратуру с требованием блокировать Telegram-каналы, которые транслируют фейковые новости, - заявил Бельский.

При этом заместитель губернатора отметил, что официальные средства массовой информации Петербурга не позволяют себе вброс фейков.

Бельский выступил в Заксобрании в рамках "часа правительства". Он решил не зачитывать доклад, а сразу начал отвечать на вопросы депутатов.

Об информационных вбросах на этом же заседании упоминал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он был недоволен сообщениями о том, что у его дочери якобы прошли обыски. Макаров заявил, что считает причастными к распространению этих сведений "людей, облеченных властью".

Сергей Еремеев

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