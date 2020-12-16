Вологодский губернатор объявил о выходе региона на плато по коронавирусу

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, анализируя эпидемиологическую динамику, заявил, что вверенный ему регион достиг плато по заболеваемости коронавирусом. По его данным, стабилизировались и средний показатель суточной заболеваемости (350-370 человек), и число пациентов в стационарах (1150-1170 человек).

"То есть, мы контролируем нагрузку на медучреждения. И по смертности у нас показатель ниже среднероссийского. Поэтому Вологодская область, по нашему мнению, вышла на плато, поэтому дополнительных монопрофильных госпиталей мы не планируем", - рассказал чиновник в интервью каналу "Россия 24".

Кувшинников также отметил большую пользу от строительства современного стационара в Великом Устюге, открывшегося в декабре.

"Теперь у нас несколько госпиталей - в Череповце, Вологде и Великом Устюге, которые полностью закрывают всю территорию области, и время доезда из любой точки области сократилось в два раза"

С начала пандемии в Вологодской области выявили 17990 случаев заражения COVID-19, из них 304 случая закончились летальным исходом.