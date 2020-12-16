Законопроект Петербурга о добровольцах прошел второе чтение через три года после внесения

Петербургский парламент 16 декабря принял во втором чтении проект закона о развитии добровольчества.

Этот документ был внесен в Законодательное собрание еще 15 декабря 2017 года. За основу его приняли 7 февраля 2018 года. Соавтор инициативы единоросс Денис Четырбок длинную паузу между вторым чтением объяснил длительным согласованием единственной поправки. По его словам, эта поправка разграничивает полномочия между Смольным и ЗакСом.

Напомним, необходимость закона объясняли желанием навести порядок в сфере волонтерства. Инициатива подразумевает, в частности, создание реестра добровольческих организаций.

Сергей Еремеев

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