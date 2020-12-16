Петербург согласился бесплатно перевозить в общественном транспорте льготников из Ленобласти

Законодательное собрание Петербурга 16 декабря приняло за основу законопроект, по которому льготы на проезд в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах будут распространяться и на жителей Ленинградской области.

В частности, бесплатно пользоваться общественным транспортом смогут ветераны труда и военной службы, матери-героини, работники тыла, жертвы политических репрессий.

На реализацию этого законопроекта в бюджет Петербурга на 2021 год заложено 336,4 млн рублей. Ленобласть заплатит за это более 1 млрд рублей. Ожидается, что в два последующих года Петербург выделит на областных льготников порядка 900 млн рублей, а ЛО - более 2 млрд.

Сергей Еремеев