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15:47

ЗакС провел два внеочередных заседания подряд

фото ЗакС политика ЗакС провел два внеочередных заседания подряд

Заксобрание Петербурга после завершения очередного заседания 16 декабря провело два внеочередных. Это понадобилось, чтобы принять законопроект о продлении онлайн-формата публичных слушаний по градостроительных вопросам.

Также во втором и третьем чтении депутаты приняли документ о продлении на 2021 год полномочий Смольного в сфере социальной поддержки населения.

Кроме того, было принято в окончательном чтении ещё несколько инициатив. В частности, законопроект о территориальной программе оказания бесплатной медицинской помощи в 2021 году и о возможности льготникам из Ленобласти бесплатно передвигаться на городском  общественном транспорте.

Сергей Еремеев

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