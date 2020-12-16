Петербургские другороссы провели пикеты у консульства Казахстана

Члены петербургской ячейки незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" провели серию протестных пикетов у здания казахстанского консульства на улице Рылеева. Своей акцией они выразили поддержку пророссийскому активисту Ермеку Тайчибекову, преследуемому властями Казахстана. Никого из четырех "лимоновцев" по итогам их получасового выступления не задержали.

Тайчибеков находится в местах лишения свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни. С этим не согласны последователи Лимонова, которые в течение нескольких десятилетий выражают солидарность с русскоязычным населением Казахстана и время от времени даже формулируют территориальные претензии.

Фото: "МБХ Медиа Северо-Запад"