На стене спецприёмника, где отбывал наказание политолог Соловей, появилась его именная табличка

В Петербурге на стене спецприёмника, где отбывал 10-суточный арест политолог Валерий Соловей, появилась именная табличка в его честь, информирует Telegram-канал "Я/Гражданин". На ней высечены следующие слова: "Здесь в 2020 году отбывал заключение политический деятель, профессор Валерий Дмитриевич Соловей".

15 декабря лидер движения "Перемен" вышел на свободу.

Напомним, профессора Соловья задержали 5 декабря у Гостиного двора, где он гулял вместе со своими последователями. Суд расценил ее как организацию несанкционированной акции. В ходе мероприятия на месте появились политические противники Соловья. Тогда же кто-то бросил в толпу дымовую шашку, вскоре после чего ученого задержали.

О петербургских злоключениях Соловья и конфликте его последователей со сторонниками партии Захара Прилепина "За правду" читайте в материале ЗАКС.Ру.