"Люмьер-холл" закрыли на 20 суток из-за нарушений "коронавирусных" правил

Выявленные Роспотребнадзором нарушения мер противоэпидемической безопасности в здании "Люмьер-холла" на Обводном канале привели к тому, что суд приостановил деятельность этого культурно-развлекательного объекта на 20 дней, сообщает пресс-служба ведомства. Претензии властей возникли к джазовому концерту, имевшему место 27 ноября.

"За нарушение требований законодательства о соблюдении "масочного режима", отсутствия "входного фильтра" при входе посетителей в проекционный музей, не проведение обеззараживания воздуха, поверхности в помещениях в фойе концертного зала с использованием бактерицидных облучателей", - перечисляются вменяемые организаторам проступки.

Недовольный проверкой и ее результатами создатель креативного пространства Евгений Гудов ранее призвал председателя комитета по культуре Константина Сухенко уйти в отставку. По сведениям Гудова, зал во время концерта был заполнен менее чем на четверть. Чиновники, в свою очередь, сетовали на то, что мероприятие с ними не согласовывали, как того требовали "коронавирусные" правила.

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