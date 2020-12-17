ЗакС обратился к Беглову по поводу стадиона в Павловске

Депутат Заксобрания Петербурга Юрий Авдеев ("Единая Россия") 17 декабря направил обращение к губернатору Александру Беглову с просьбой дать поручение разработать в кратчайшие сроки программу строительства физкультурных объектов в Пушкинском районе города.

Парламентарий сделал это по поручению возглавляемой им комиссии по образованию и культуре. На заседании комиссии на днях обсуждали проблему вероятного закрытия центра физической культуры, спорта и здоровья (ЦФКСиЗ) "Царское Село". После перехода имущественного комплекса государственного музея-заповедника "Павловск" в федеральную собственность руководство ГМЗ направило в центр физкультуры и спорта письмо, в котором объявило о расторжении договоров на предоставление спортивных объектов в безвозмездную аренду. Речь идет о стадионе и трех зданиях рядом с ним. На их месте планируется восстановить исторический ландшафт.

В запросе Авдеева говорится, что в спорткомплексе занимается 520 спортсменов в возрасте от 8 до 64 лет, и только в 2019 году стадион посещали 32 567 раз. Кроме того, депутат указал, что равных по масштабам спортобъектов ни в Пушкине, ни в Павловске нет.

Ранее в ЗакСе решили обратиться также к премьер-министру Михаилу Мишустину и в Министерство культуры России. Депутаты будут просить не допустить расторжения договоров со спортивным центром или заключить другие контракты по аренде.

По словам муниципального депутаты города Пушкин Ирины Трушкиной (КПРФ), также свои письма в Минкульт, министерство спорта и к депутату Госдумы Вячеславу Фетисову направили родители детей, которые занимаются в ЦФКСиЗ, и представители спортивных федераций.

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