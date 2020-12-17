2020 год глазами Путина

17 декабря прошла пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая превратилось в своеобразное подведение итогов 2020 года. Глава государства говорил о коронавирусе, расследовании о покушении на Навального, ситуации в Беларуси и поправках в Конституцию.

О коронавирусе

Путин заявил, что Россия эффективнее многих стран справилась с пандемией коронавируса. Помогло, в частности, быстрое закрытие границ - это позволило выиграть время, считает президент.

Россия практически полностью закрыла границы с 30 марта 2020 года. К тому моменту в стране было более тысячи заболевших коронавирусом.

Также Россия лучше многих стран противостояла заболеванию, уверен Путин. В пользу своего мнения глава государства привел аргумент: валовый внутренний продукт в стране упал на 3,6%, а вот в других странах показатель намного хуже - например, в Великобритании "где-то под девять процентов". Также президент заявил, что зарплата в России выросла, и попросил не ругать его за это высказывание, так как по ощущениям может показаться иначе. Упали правда реально располагаемые доходы россиян на 3%, добавил Путин.

По его словам, страна смогла за время пандемии значительно нарастить коечный фонд, производство медицинских масок, лекарств и всего другого. Проблемы, конечно, остались, отметил президент. Например, с доступностью лекарств, но в этом виновата плохая логистика, считает Путин.

О Петербурге

Во время пресс-конференции только один представитель СМИ Петербурга смог задать вопрос. Главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов поинтересовался у Путина, когда откроют границы. Это важный вопрос для Петербурга как для города, который очень любят туристы и который получает от этого весомую прибыль в бюджет, отметил журналист.

Путин ему напомнил, что границы закрыли не просто так - это одна из мер по противодействию коронавирусу. Как только врачи позволят снять ограничения, это обязательно произойдет, заявил президент. Он также отметил, что в Петербурге довольно сложная эпидемиологическая ситуация. Но, несмотря на это заявление, глава государства посоветовал россиянам посетить город на Неве. Путин долго его нахваливал и заявил, что пусть лучше жители России летают не за рубеж, а в Петербург.

- Очень бы хотелось, чтобы и наши граждане Российской Федерации пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург, - сказал президент.

По его словам, ежегодно за границу летает около 32 млн россиян. И там они оставляют 35 млрд долларов в год, сообщил глава государства.

Петербургские власти в начале декабря ввели ограничения из-за коронавируса на период перед и после Нового года. В частности, общепиту запретили принимать посетителей с 30 декабря по 3 января, а до 10 января впускать никого нельзя будет в театры, музеи и другие культурные организации. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в связи с этим призвал туристов воздержаться от посещения города.

ЗАКС.Ру пытался связаться с чиновником после пресс-конференции Путина. Елин трубку не взял.

На этом, правда, тема Петербурга исчерпана не была: засветились на пресс-конференции еще два жителя города на Неве. Журналистка "Матч ТВ" напомнила об интимной видеозаписи петербургского футболиста Артема Дзюбы. Она спросила у Путина, должна ли ситуация со слитым интим-видео влиять на профессиональную деятельность человека.

Президент признался, что сам видео Дзюбы не смотрел, но слышал про инцидент. По его мнению, такие ситуации влиять на профессиональную сферу не должны.

- Ответ, наверно, очевидный: конечно не должна. <...> Влезать в личную жизнь недостойно, - считает Путин.

В качестве журналиста, а не героя вопроса, на пресс-конференции предстал петербургский музыкант, генеральный продюсер RTVi и сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров.

Он спросил у президента, почему российские хакеры не вмешивались в последние выборы президента США и как русскому человеку без мата описывать свою жизнь в стране. На последний вопрос Путин ответил коротко: можно воспользоваться советом из советского кинематографа и говорить "редиска". Вмешательство же российских хакеров в американские выборы президент России в очередной раз отрицал. По его словам, это все домыслы и попытки настроить страны друг против друга.

После дебюта Шнурова в качестве участника пресс-конференции главы государства, в социальных сетях стали активно вспоминать интервью музыканта журналисту Юрию Дудю. Он спросил Шнурова, что тот скажет Путину, когда окажется перед ним. Музыкант ответил:

- Я ему скажу, что хватит.

В комментариях в соцсетях под видеозаписью люди отмечают, что Шнуров слова не сдержал: "На словах ты Лев Толстой, а на деле Шнур простой".

О пособиях

Коронавирус, естественно, сказался и на повышении уровня безработицы в России с 4,7% до 6,3% - в связи с этим увеличили и пособия, заявил президент. По его словам, самая сложная ситуация у семей с детьми. Для них разработана специальная программа поддержки, напомнил Путин: для детей в возрасте до 1,5 лет - пособие в размере прожиточного минимума, 1,5-3 года - тоже прожиточный минимум из "материнского капитала", 3-7 лет - половина прожиточного минимума.

Также глава государства объявил, что до конца 2020 года на каждого ребенка до 7 лет включительно выделят по пять тысяч рублей. Такое решение он принял вместе с правительством и администрацией президента, заявил Путин:

- Мы договорились о том, что страна, государство, сделаем нашим детям подарок, небольшой, скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до 7 лет - всем выплатим по пять тысяч рублей.

О покушении на Навального

Сергей Шнуров назвал вопрос про расследование нескольких СМИ о покушении на оппозиционного политика Алексея Навального "самым козырным вопросом", но сам его задавать не стал. Это сделал журналист Life Александр Юнашев, которому передали слово после Шнурова. Корреспондент поинтересовался у президента, знакомился ли он с расследованием о покушении на оппозиционера Алексея Навального и что об этом думает.

В материале от "Фонда борьбы с коррупцией", Bellingcat и The Insider утверждается, что якобы за политиком три года велась слежка, а отравить его могли вероятно близкие к ФСБ люди.

Отвечая на вопрос, президент традиционно Навального по фамилии не называл, используя другие выражения: "берлинский пациент", "известный блогер". Путин сказал, что ознакомился с расследованием только 16 декабря. По его мнению, это "легализация материалов американских спецслужб". Они поддерживают "блогера", уверен президент России. Он добавил, что российские спецслужбы должны за ним присматривать:

- Спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца, - считает Путин.

После окончания мероприятия пресс-секретарь президента Дмитрий Песков фактически подтвердил, что российские спецслужбы следят за Навальным. Причина - заинтересованность им иностранными организациями, заявил Песков:

- Президент сказал причину, почему за ним (Навальным - прим. ЗАКС.Ру) присматривают [спецслужбы]. Растущие уши специальных служб [других стран], и мы тоже неоднократно говорили, что вызывает много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти.

Сам Навальный пресс-конференцию Путина, по его признанию, не смотрел, потому что был на допросе в немецкой прокуратуре по запросу российской стороны.

Об аресте журналиста Сафронова

В очередной раз Путин прокомментировал арест экс-журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Ему предъявили обвинение в государственной измене - следствие считает, что он якобы мог передавать секретную информацию зарубежной разведке. Адвокат экс-журналиста сообщил, что его подопечный связывает преследование со своей деятельностью в "Коммерсанте".

Президент России придерживается иного мнения. Эпизоды его деятельности, которые следствие считает противоправными, относятся и к его деятельности на посту советника главы "Роскосмоса", заявил глава государства. По его мнению, следствие должно спокойно разобраться. Если Сафронов действительно осознанно собирал и передавал западным спецслужбам секретную информацию, то это серьезное преступление, отметил президент. Если же обвинения не найдут подтверждения, то перед экс-журналистом следует извиниться, считает Путин. Но, отметил президент, никакого преследования экс-журналиста нет.

- Нет желающих его преследовать. Вы что думаете, там у него какие-то враги собрались в ФСБ или Следственном комитете? Да нет там никаких личных врагов. Что он кому-то там наступил на пятки, кого-то прищучил в чем-то, обвинил? Нет же, такого не было. <...> Там нет никакого заговора. Ну кому он нужен? - поинтересовался Путин.

Об обнулении президентских сроков

Корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников на пресс-конференции заметил, что вносить в Конституцию пункт об обнулении президентских сроков "было довольно жестоко".

- Стоило оно того? - поинтересовался Колесников.

Путин на это ответил уклончиво. Он заявил, что у него есть универсальное правило: думать, пойдет что-то на благо страны или нет.

- Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать, - считает Путин.

Президент добавил, что формально россияне согласились на его переизбрание. Правда сам Путин, по его словам, пока не решил, идти ли на президентские выборы в 2024 году.

Сами же поправки в Конституцию были внесены вовремя, уверен глава государства. Внесенные изменения не могли быть отражены в Основном законе России в 1993 году - тогда была другая ситуация в стране, считает президент. В качестве примера он привел индексацию пенсий. По словам Путина, в 90-е люди эти выплаты могли не видеть месяцами, сейчас же пенсии платят регулярно, и их индексацию стоило зафиксировать в Конституции для будущих руководителей.

Про Фургала

Не обошли стороной на пресс-конференции арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Правоохранительные органы задержали его в июле 2020 года, позже ему предъявили обвинение в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей. Жители Хабаровска негативно восприняли задержание руководителя региона. С того момента в городе ежедневно проходят акции протеста, главное требование на которых - честно и открыто судить Фургала в регионе, а не Москве. Хабаровчане уверены, что экс-губернатор невиновен, а истинная причина его ареста - политическая.

Путин 17 декабря сообщил, что у него с Фургалом были хорошие отношения. Да и работал на своем посту он тоже хорошо, сказал президент:

- У меня с ним были добрые отношения, он вполне в общих чертах лояльный был человек, никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно и в общем старался как руководитель региона.

При этом, заметил Путин, Фургалу предъявили довольно серьезные обвинения. Это не политическое преследование, заверил президент. По его словам, когда подобные обвинения выдвигают против представителей "Единой России", они впоследствии отбывают соответствующее наказание.

Про Беларусь

В Республике Беларусь часть населения отказывается признавать официальные итоги президентских выборов 2020 года, по которым победил Александр Лукашенко, находящийся в кресле президента страны уже 26 лет. С объявления этих итогов как минимум каждые выходные жители Беларуси выходят на акции протеста.

Путин считает, что народ соседнего государства должен самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации. Сейчас же другие государства информационно, политически и финансового поддерживают оппозицию, уверен глава России. Влияние извне в сложившейся ситуации только помешает, уверен президент.

- Ничего хорошего никогда не получается. <...> Это имеет принципиальное значение. Как бы тяжело, трудно и даже долго это ни происходило, это должно созреть внутри общества. Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната. Не помогает никогда. Надо просто набраться терпения и подождать. Помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог направленный на защиту интересов граждан, - заявил президент России.

Про весь год

Путин заявил, что 2020 год, конечно, выдался тяжелым. Но бывали времена и похуже, отметил президент, например, 90-е года. Тогда в стране не было ни армии, ни экономики, а каждый третий жил за чертой бедности, сказал Путин. Сейчас некоторые россияне тоже тяжело живут, но "фундаментальные основы российской государственности", основы экономики, возможности страны не сопоставимы с тем, что было в 90-е и начале 2000-х годов, считает глава государства.

По его мнению, сказать, что год был плохой нельзя. Ведь были не только негативные моменты, но и положительные, уверен Путин:

- Год был… что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода она и есть погода. Так и год: и плюсы есть, и минусы.

Под конец пресс-конференции у президента поинтересовались, придумал ли он тост для новогоднего застолья. Путин сообщил, что в кругу его семьи и друзей всегда произносится одна и та же фраза: "За Россию!".

Подготовила София Саттарова

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