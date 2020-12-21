На Лубянке задерживают пикетчиков, вышедших с плакатами об отравлении Навального

Возле главного здания ФСБ в Москве начались задержания гражданских активистов, впечатлившихся новыми подробностями отравления Алексея Навального и вставших в пикеты, сообщает "ОВД-Инфо". Первым задержанным стал Лев Гяммер, который написал у себя на плакате: "Трусы Навального отстирали, а как дела с собственными?".

Напомним, сегодня оппозиционер опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который, как утверждает Навальный, может являться одним из героев расследования о его отравлении. Представившись помощником главы Совбеза Николая Патрушева, Навальный смог узнать от собеседника, что "операции" помешала посадка самолета в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи. Кроме того, Навальный узнал, что самая большая концентрация некого вещества должна была содержаться в гульфиковой части его трусов. Одежду после августовского инцидента ему и его представителям силовики так и не вернули.

Отметим, что в настоящее время обсуждение в Госдуме проходит законопроект единоросса Дмитрия Вяткина, по которому россиянам запрещается проводить любые публичные акции, включая одиночные пикеты, у зданий чрезвычайных служб, в том числе ФСБ.

Фото: Штаб Навального в Москве