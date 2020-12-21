Соболь может грозить уголовное дело, задержаны еще двое сотрудников "Навальный LIVE"

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь опрашивают в отделе полиции в рамках доследственной проверки по уголовному делу, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

Возле ОВД "Новокосино", где находится Соболь, также были задержаны сотрудники YouTube-канала "Навальный LIVE" Аким Керимов и Ольга Ключникова. В соцсетях канала сообщается, что задержание провели представители уголовного розыска, чтобы "задать пару вопросов"

По словам Воронина, о какой именно статье Уголовного кодекса идет речь - пока неизвестно. Адвокатов в отдел полиции не допускают.

Директор ФБК Иван Жданов поделился с "Новой газетой" предположением, что дело может быть заведено по статье "незаконное проникновение в жилище" (ч 1 ст. 139 УК).

Напомним, Любовь Соболь была задержана 21 декабря возле дома, где предположительно может проживать один из героев расследования ФБК и СМИ об отравлении политика Алексея Навального Константин Кудрявцев. Ранее Навальный опубликовал запись телефонного разговора, в котором, как утверждает политик, Кудрявцев рассказал ему детали операции в Томске, связанной с отравлением оппозиционера. В ФСБ назвали это расследование "подделкой" и "провокацией".