"Ломали голову, что же со мной делать": Соболь отпустили из полиции без предъявления обвинения

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, задержанная накануне вечером правоохранителями возле дома героя громкого расследования про отравление Алексея Навального Константина Кудрявцева, поделилась впечатлениями после ночного визита в ОВД "Новокосино". Ночью соратницу оппозиционера отпустили, не предъявив никаких обвинений.

"Они очень долго ломали голову, что же со мной можно сделать, потому что я явно ничего не нарушала. И они сидели и прямо страдали. Понятно, что им нужно отчитаться начальству и что-то мне предъявить, а предъявить им нечего. Поэтому они сидели, ходили и не предъявляли мне ничего. При этом меня не отпускали. Окружили меня сотрудниками полиции, буквально несколько человек всегда находилось вокруг меня. Эти сотрудники ужасно страдали, хватались за голову и говорили: "Боже, моя смена закончилась, почему я шесть часов нахожусь здесь". Я им говорила, что они свободны, идите, но они продолжали со мной сидеть", - рассказала Соболь в своем Twitter.

В отношении юриста могут возбудить уголовное дело по статье "незаконное проникновение в жилище" (ч. 1 ст. 139 УК).

Минувшим вечером к дому, возле которого была задержана Соболь и ещё несколько человек, приехал оперполк полиции, разогнавший дежуривших там журналистов.

Накануне Навальный опубликовал запись телефонного разговора, в котором, как утверждает политик, Кудрявцев поведал ему о деталях спецоперации в Томске, связанной с отравлением оппозиционера. В ФСБ назвали это расследование "подделкой" и "провокацией".