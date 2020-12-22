В центре Петербурга пикетчики смеются над ФСБ после расследования Навального

У Гостиного двора вечером 22 декабря началась серия поочередных одиночных пикетов на тему возможной причастности российских спецслужб к отравлению Алексея Навального.

Начало акции в Telegram-каналах анонсировали на 19:00. Однако первая пикетчица с плакатом "ФСБ - трусы" встала уже в 18:50. Через 10 минут два активиста развернули клетчатые трусы.

Неподалеку от Гостиного двора припаркованы три полицейских микроавтобуса и одна легковая машина. Пока сотрудники МВД не препятствуют проведению акции.

Накануне Навальный опубликовал запись разговора с человеком, которого считают героем расследования о причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика в августе. Навальный позвонил ему под видом помощника главы Совбеза Николая Патрушева. Собеседник политика рассказал, что "операции" помешала посадка самолета в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи, а "вещество" было нанесено на трусы.

В ФСБ запись назвали подделкой, а публикацию расследования – провокацией, направленной на дискредитацию службы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле этот материал не смотрели, но высказал "личную точку зрения", что у Навального "наблюдается ярко выраженная мания преследования" и можно установить определенные проявления мании величия".

Сергей Еремеев