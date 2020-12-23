Единороссы указали Беглову на задержки с новым Генплана

Фракция "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга 23 декабря выступила с запросом к губернатору Александру Беглову, в котором указала на допущенные Смольным задержки в графике подготовки и утверждения нового генерального плана города.

Срок действия старого Генплана истекает 1 марта 2021 года. Однако депутаты еще не видели проект нового, который еще должен пройти этап общественного обсуждения. В своем запросе они с сожалением отмечают, что, вероятно, принимать документ городской парламент будет не в феврале, как планировалось изначально, а во втором или даже третьем квартале 2021 года.

По словам председателя комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Сергея Никешина, задержки сопряжены с правовыми, социальными и экономическими рисками. Депутат опасается, что они заставят приостановить реализацию "Стратегии 2035".

Он также обратил внимание на появившуюся информацию о том, что в ЗакС будет внесен не новый документ, а поправки в действующий Генплан.

Единороссы попросили Беглова дать оценку правовым последствиям утверждения нового Генплана через несколько месяцев после истечения срока предыдущего. Кроме того, они спросили, в какие сроки документ планируется вынести на общественное обсуждение и внести в ЗакС.

Сергей Еремеев

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