Петербургские депутаты проголосовали за уход на каникулы

Законодательное собрание Петербурга 23 декабря провело последнее заседание в 2020 году. Вопрос об объявлении перерыва в работе поддержали единогласно.

Следующее пленарное заседание ЗакСа состоится 13 января, сообщил с трибуны председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров пообещал журналистам, что депутаты-единороссы будут работать даже во время новогодних каникул.

Сергей Еремеев

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